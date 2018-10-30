Россиян будут уведомлять о долгах через СМС
30 октября 2018 12:32
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В России заработает электронная система уведомлений о задолженностях граждан.
Как рассказал в интервью "Известиям" глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, система почтового оповещения граждан не всегда эффективна и требует некоторых финансовых издержек.
По его словам, предлагается запустить систему электронного уведомления через СМС-сообщения. Кроме того, данную информацию можно будет узнать на портале госуслуг.
— Мы планируем, что с 1 января 2020 года эта процедура должна заработать, — сказал Аристов.
Ранее Госдума РФ одобрила законопроект, согласно которому операторы сотовой связи могут оповещать своих абонентов о долгах с помощью СМС-сообщений.
Фото pixabay.com
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