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Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира

31 августа 2017 22:21
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Первую строчку в рейтинге заняли США. В десятку сильнейших армий мира также вошли вооруженные силы Китая, Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта.
Клинцевич прокомментировал место России в рейтинге сильнейших армий мира.

Как информирует РБК, рейтинг самых сильных армий мира международной компании Global Firepower, согласно которому Россия заняла второе место, составлен «достаточно объективно». Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

«В последние семь-десять лет в российской армии произошли серьезнейшие качественные изменения, которые позволили ей войти в тройку сильнейших армий мира», — сказал он. Клинцевич отметил, что рейтинг «отражает лишь фактическое положение дел на сегодняшний день». «Хотя было бы интересно посмотреть на ситуацию и в динамике», — добавил он.
По мнению сенатора, в случае, если бы такой рейтинг был составлен в 1990-х годах, то армия России «вряд ли бы оказалась даже в десятке сильнейших в мире». Он также отметил, что Россия «не собирается тягаться с США затратами на оборону», отметив, что американцы «расходуют на эти цели примерно в десять раз больше, чем Россия». «В связи с этим полагаю, что при составлении рейтинга нужно исходить еще из одного критерия: цена — качество. Вот здесь мы точно не уступаем США», — уверен Клинцевич.

Рейтинг самых сильных армий мира опубликовала Global Firepower. Россия заняла второе место. Первую строчку в рейтинге заняли США, военный бюджет которых составляет $587,8 млрд. Численность военнослужащих Соединенных Штатов — 1,3 млн человек.

Численность личного состава, годного к военной службе, в России составляет 798,5 тыс. человек, а военный бюджет — $44,6 млрд.

В десятку сильнейших армий мира также вошли вооруженные силы Китая, Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта.



Фото: ER.RU 
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