Россия выиграла первый в истории единый чемпионат Европы по летним видам спорта
13 августа 2018 09:41
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Благодаря победам прыгуна в воду Александра Бондаря и золотому дублю гимнаста Артура Далалояна в последний день соревнований сборная России осталась с солидным отрывом на первом месте в медальном зачёте, опередив на пять золотых медалей хозяев — Великобританию. Россияне завоевали 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей. У британцев распределение наград следующее: 26, 26, 22. Третья — Италия (15, 17, 28). Отметим, что в медальном зачёте отдельно подсчитаны медали Авторизованных нейтральных атлетов (1, 3, 2) — россиян, которые выступают в нейтральном статусе.
Вечером на центральной площади Глазго состоялась церемония награждения, на которой российским гимнастам и прыгунам в воду вручили командный трофей, пишет Лайф.
Фото: © Twitter/Euro Champs
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