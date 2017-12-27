Россия прирастет мигрантами
27 декабря 2017 11:36
144
Численность населения России может вырасти к 2036 году до 154 млн человек, следует из оптимистического прогноза Росстата. Средний вариант прогноза предполагает численность жителей страны в 147 млн человек к тому же сроку. Увеличение населения произойдет за счет миграционного прироста, а не естественного. При этом в Минэкономразвития уже готовятся привлекать к трудовой деятельности инвалидов и пенсионеров — численность трудоспособных граждан по прогнозам несколько сократится.
Росстат подготовил демографический прогноз до 2036 года на основе существующих тенденций. На 1 января этого года численность россиян составляла почти 147 млн человек. В документе, с которым ознакомились «Известия», есть три варианта прогноза — низкий, средний и высокий. Все они предполагают, что в следующем году численность россиян будет держаться на уровне 147 млн человек, а далее есть расхождения.
По оптимистическому варианту численность россиян будет расти и достигнет 154 млн человек к 2036 году. Средний вариант не предполагает значительных колебаний. По этому сценарию к 2022 году число россиян превысит 148 млн человек, а затем постепенно начнет снижаться и к 2036-му вновь опустится до 147 млн. По низкому варианту прогноза с 2020 года россиян начнет становиться меньше и численность населения упадет до 138 млн к 2036-му.
При этом общий рост будет достигнут, согласно среднему и высокому прогнозам, за счет мигрантов. Ежегодно в стране по оптимистическому варианту будет селиться 350–450 тыс. человек и 285–300 тыс. по среднему, сообщают "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5915
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2171
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9110
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2770
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10835
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3163
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2785
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1745
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2137
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2033
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1693
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3328
Мероприятия