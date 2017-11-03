Россия попала в десятку стран с лучшим уровнем кибербезопасности в мире
3 ноября 2017 13:08
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Международный союз электросвязи (МСЭ) поставил Россию на десятое место в «Глобальном индексе кибербезопасности», пишет ФедералПресс.
Эксперты МСЭ в 2017 году оценили состояние кибербезопасности в России выше, чем в Японии и Норвегии – эти страны поделили 11 место рейтинга. Как следует из материалов на сайте организации, России также удалось опередить и другие крупные страны – Великобритания расположилась на 12 месте, Южная Корея на 13 месте, а Германия на 24 месте.
Отмечается, что всего в исследовании приняли участие 193 страны. Лидерами по безопасности стали Сингапур, США и Малайзия, расположившиеся на вершине рейтинга.
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