Россия попала в десятку стран с лучшим уровнем кибербезопасности в мире

153

Международный союз электросвязи (МСЭ) поставил Россию на десятое место в «Глобальном индексе кибербезопасности», пишет ФедералПресс.

Эксперты МСЭ в 2017 году оценили состояние кибербезопасности в России выше, чем в Японии и Норвегии – эти страны поделили 11 место рейтинга. Как следует из материалов на сайте организации, России также удалось опередить и другие крупные страны – Великобритания расположилась на 12 месте, Южная Корея на 13 месте, а Германия на 24 месте.

Отмечается, что всего в исследовании приняли участие 193 страны. Лидерами по безопасности стали Сингапур, США и Малайзия, расположившиеся на вершине рейтинга.