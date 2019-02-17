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Россия начнет добывать полезные ископаемые на Луне

17 февраля 2019 12:33
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Россия начнет добывать полезные ископаемые на Луне Также на естественный спутник Земли отправят модули для строительства лунной базы.
Также на естественный спутник Земли отправят модули для строительства лунной базы.

Россия планирует отправить на Луну аппарат для добычи полезных ископаемых, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической области.

Как уточнил собеседник агентства, по плану НПО имени Лавочкина, в период с 2031 по 2035 год на Луну будет доставлен многоразовый корабль для транспортировки грузов и тяжелый луноход весом до 5 т для добычи полезных ископаемых. Также на естественный спутник Земли отправят модули для строительства лунной базы.

21 ноября прошлого года стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению спутника Земли. В научно-техническом совете «Роскосмоса» отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты.

Позднее стало известно, что в рамках российской программы исследования и освоения Луны с 2025 по 2030 год на окололунной орбите планируется развертывание спутников связи. Кроме того, с 2036 по 2040 год на орбите спутника Земли появятся навигационные аппараты для прокладки маршрутов техники, работающей на Луне, пишут "Известия".


Фото: pixabay.com
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