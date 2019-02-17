Россия начнет добывать полезные ископаемые на Луне
17 февраля 2019 12:33
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Россия планирует отправить на Луну аппарат для добычи полезных ископаемых, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической области.
Как уточнил собеседник агентства, по плану НПО имени Лавочкина, в период с 2031 по 2035 год на Луну будет доставлен многоразовый корабль для транспортировки грузов и тяжелый луноход весом до 5 т для добычи полезных ископаемых. Также на естественный спутник Земли отправят модули для строительства лунной базы.
21 ноября прошлого года стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению спутника Земли. В научно-техническом совете «Роскосмоса» отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты.
Позднее стало известно, что в рамках российской программы исследования и освоения Луны с 2025 по 2030 год на окололунной орбите планируется развертывание спутников связи. Кроме того, с 2036 по 2040 год на орбите спутника Земли появятся навигационные аппараты для прокладки маршрутов техники, работающей на Луне, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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