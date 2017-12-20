Россия испытает экспериментальный спутник-разведчик
20 декабря 2017 09:46
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Предприятия «Роскосмоса» разработали новый спутник-шпион для контроля земной поверхности. Его преимущество - компактность и малый вес - до нескольких сотен килограмм, то есть в разы меньше, чем существующие аппараты аналогичного назначения. Современные технологии позволяют доверить таким аппаратам съемку Земли даже в субметровом разрешении. Спутник создается в интересах Минобороны - российские военные таким образом получат возможность развернуть контролирующий всю планету спутниковый флот за счет всего нескольких пусков ракет.
Как рассказал «Известиям» источник в ракетно-космической отрасли, экспериментальный малый космический аппарат (ЭМКА) разработан корпорацией «ВНИИЭМ» — это один из ведущих разработчиков спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Экспериментальный аппарат планируется вывести на орбиту в начале 2018 года. Изначально старт планировался на октябрь этого года, но затем дважды откладывался — сначала на ноябрь, затем на декабрь. Смещение графика запуска было связано с решением технических проблем с ЭМКА. Очередной перенос также вызван необходимостью устранения возникших в ходе проверок неисправностей.
В Минобороны России информацию о разработке такого космического аппарата подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались. В корпорации «ВНИИЭМ» тоже пока не комментируют состояние работ по новому спутнику.
Как рассказал другой источник в ракетно-космической отрасли, пуск предполагается провести с военного космодрома Плесецк (Архангельская область) с помощью легкой ракеты-носителя «Союз-2.1в».
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