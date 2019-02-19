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Российским военным запретят пользоваться гаджетами на службе

19 февраля 2019 13:52
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Российским военным запретят пользоваться гаджетами на службе Ограничения коснутся только ситуаций, связанных с исполнением отдельных обязанностей службы.
Ограничения коснутся только ситуаций, связанных с исполнением отдельных обязанностей службы.

Государственная дума на заседании во вторник, 19 февраля, приняла в третьем чтении закон, ограничивающий использование военнослужащими телефонов, а также устройств с фотокамерой и геолокацией.

Закон устанавливает запрет военным и гражданам, призванным на сборы, распространять в интернете или предоставлять СМИ информацию о себе и своих сослуживцах, позволяющую определить их ведомство, часть или место несения службы, говорится на официальном сайте Госдумы.

Согласно документу, военным, находящимся на службе, запрещается иметь при себе устройства, которые позволяют распространять фото-, аудио-, видеоматериалы и данные геолокации в интернете. В частности, речь идет о смартфонах, планшетах, навигаторах и др.

Ограничения коснутся только ситуаций, связанных с исполнением отдельных обязанностей службы, пишут "Известия".

Как рассказал агентству ТАСС первый зампред комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов, «кнопочные» телефоны без камеры запрещены не будут. Кроме того, военным разрешено будет пользоваться смартфонами «в быту».

Фото: pixabay.com
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