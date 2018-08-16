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Российский экипаж МКС завершил выход в открытый космос

16 августа 2018 09:46
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Российский экипаж МКС завершил выход в открытый космос Всего за бортом МКС космонавты провели 7 часов 46 минут.
Всего за бортом МКС космонавты провели 7 часов 46 минут.

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев завершили работу за бортом МКС и благополучно вернулись на станцию. Трансляция выхода в открытый космос велась в Центре управления полетами (ЦУП), сообщают "Известия".

Ученые завершили многолетнее исследование уровня радиации на станции «Мир» и МКС
Как уточняет «РИА Новости», россияне запустили четыре наноспутника — умеющие общаться между собой «Танюши», разработанные в курском ЮЗГУ, и спутники воспитанников образовательного центра «Сириус».

Также Артемьев и Прокопьев установили антенну для совместного с Германией эксперимента по мониторингу миграций диких птиц и забрали контейнеры с образцами микроорганизмов для дальнейшего исследования на Земле, пишет «Газета.ру». Всего за бортом МКС космонавты провели 7 часов 46 минут.


Фото pixabay.com
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