Российские ученые уничтожили созданный ими астероид

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Сотрудники московского физико‐технического института (МФТИ) уничтожили спроектированный ими астероид, пишут "Известия".

Крупный космический объект, который по легенде угрожал Земле, взорвали при помощи лазера.



Ученым удалось выяснить, что для ликвидации астероида диаметром 200 м понадобится ядерный заряд массой в три мегатонны взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.

По их мнению, после того как объект будет уничтожен, большая часть его обломков сгорит в атмосфере, а оставшиеся упадут на Землю без каких-либо последствий, сообщает телеканал 360.