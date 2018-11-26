Российские пенсионеры боятся потерять работу
26 ноября 2018 12:54
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Половина россиян пенсионного возраста готова пройти профессиональное переобучение для того, чтобы не потерять собственное рабочее место. Об этом рассказали специалисты ВНИИ Минтруда и Российского экономического университета имени Плеханова в ходе Всероссийской научно-практической конференции «Образ будущего глазами старшего поколения».
Согласно данным экспертов, треть россиян в возрасте 50–59 лет готовы пройти обучение за счет государства или работодателей. Еще почти 18 % готовы платить за него сами.
При этом, причинами высокого интереса к обучению россияне назвали опасение за свое рабочее место из-за технического прогресса (60 %), а также выбор работодателей в пользу более молодых сотрудников (51 %).
При этом, россияне называют главной проблемой при трудоустройстве на пенсии свой возраст. Еще треть опрошенных пожаловались на отсутствие работы в целом или в своей профессиональной сфере, а 10 % указывают на неудовлетворительное состояние собственного здоровья, пишет "ФедералПресс".
Недавно в России появился рейтинг регионов, которые являются самыми благоприятными для трудоустройства пенсионеров. Так, в тройку лидеров рейтинга с самыми благополучными условиями рынка труда вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Фото pixabay.com
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