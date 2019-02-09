Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году
9 февраля 2019 10:25
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Российские космонавты отправятся на Луну в 2031 году. Об этом 9 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш.
Высадившись на поверхность спутника Земли, члены экипажа отработают «операции деятельности космонавтов на Луне», а также выполнят некоторые задачи Российской академии наук (РАН).
Отмечается, что после данного полета подобные экспедиции будут осуществляться ежегодно.
Так, на 2032 год назначена доставка второго экипажа вместе с луноходом для того, чтобы опробовать средства передвижения по поверхности Луны.
А на 2034 год запланирован старт строительства российской лунной базы, пишут "Известия".
pixabay.com
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