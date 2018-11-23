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России грозит бум опасного бензина

23 ноября 2018 12:01
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России грозит бум опасного бензина Действительно ли независимые АЗС оказались на грани банкротства?
Действительно ли независимые АЗС оказались на грани банкротства?

Независимым АЗС нужна наценка на бензин не менее трёх рублей на литр. В противном случае они будут работать себе в убыток и рискуют закрыться. С таким заявлением выступил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Пока же выходит, что такой наценки независимым заправкам сделать не удастся. В связи с этим участники рынка и чиновники опасаются нового витка роста контрафакта и суррогата на заправках.

Сегодня почти всё моторное топливо производится на заводах, которые принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям. Основная прибыль идёт от нефтедобычи и нефтепереработки. АЗС, принадлежащие этим компаниям, получают бензин с дисконтом по отношению к независимым АЗС. Как считает ведущий экономист компании "ФинИст" Денис Лисицын, последние будут искать альтернативу традиционным поставщикам для закупок более дешёвого топлива, чтобы выжить в такой конкуренции.

Независимые АЗС вынуждены закупать топливо на биржах. При этом им необходимо брать кредиты, внося предоплату, и снижать цены на топливо они не смогут, иначе действительно лучше закрыться. Такое мнение высказал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. По его словам, независимым АЗС просто придётся поднимать цену на топливо. Чтобы цены снижались, необходимо обеспечить АЗС маржинальностью, которая будет не ниже трёх рублей, а не заявленная — два. Независимые АЗС должны платить заработную плату сотрудникам, у них также имеются различные операционные расходы, и заморозка цен нанесёт им значительный ущерб. По мнению Гайдара Гасанова, такой сценарий приведёт либо к существенному ухудшению качества топлива, либо к массовым закрытиям АЗС и росту цен на бензин выше 80 рублей за литр.

Впрочем, уход с рынка небольших АЗС тоже ударит по кошельку простого автомобилиста. Как правило, небольшие заправки находятся в местах с малой проходимостью, благодаря чему жители небольших населённых пунктов имеют возможность пользоваться их услугами. Если они уйдут с рынка, в первую очередь пострадают покупатели из отдалённых районов. По словам Михаила Мащенко, крайне маловероятно, что крупные организации сочтут финансово выгодным занять их места. Соответственно, людям придётся тратить больше времени и денег на заправку машины, потому что придётся ездить до ближайшей сетевой АЗС.

По словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, у независимых АЗС есть два варианта решения проблемы. Первый — это увеличение объёма дополнительных услуг. Они могут открыть при заправке магазин, автомойку, СТО. Впрочем, для этого потребуются дополнительные вложения, а эффект от реализации проекта не очевиден. Второй вариант, по мнению Ивана Капустянского, — продолжать снижать себестоимость другими — нелегальными — путями, в том числе продавая контрафактный бензин и дизельное топливо. Поэтому в условиях жёстких цен неизбежно рынок заполнится контрафактом. По мнению аналитика, в большей мере это коснётся АЗС, которые находятся далеко от НПЗ, нефтехранилищ, а также в областях, где хуже ситуация с коррупцией, пишет Лайф.

Фото pixabay.com


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