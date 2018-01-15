Росреестр объяснил, как дачникам воспользоваться "лесной амнистией"

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В наступившем году в полную силу заработает так называемый закон о "лесной амнистии". Он касается сотен тысяч граждан, чьи дома и дачные участки оказались у кромки лесов или в границах лесного фонда.До сих пор такое приятное соседство приносило дачникам только неприятности и головную боль. Недвижимость таких граждан либо не регистрировалась по причине нахождения в границах лесного фонда, либо даже при наличии зарегистрированных прав собственности находилась под угрозой - ее могли отнять.Права многих граждан на землю и постройки, которыми они пользовались десятилетиями, были прекращены.Решить эту проблему призван новый закон, который родился благодаря решению Конституционного суда.Высшая судебная инстанция страны запретила отнимать у людей сотки, граничащие с лесом. Так появился Закон N280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель".Он принят в защиту собственников, чьи личные участки пересекаются с лесными. Воспользоваться "лесной амнистией" пока смогли немногие. По данным Росреестра, массовое применение нового закона ожидается в наступившем году.Этот закон, как заявили корреспонденту " РГ " в минэкономразвития, призван защитить граждан от изъятия их недвижимости по причине того, что земельный участок находился в лесу.

Росреестр разъяснил читателям "РГ" на реальном примере, как действовать садоводу, если отказ в постановке соток на кадастровый учет в прошлом уже был.

Гражданке принадлежит участок по договору купли-продажи от 2013 года. В декабре 2015 дама обращалась за проведением государственного кадастрового учета изменений границ принадлежащего ей участка. В марте 2016 года органом регистрации прав ей было отказано в просьбе. Причина - участок находится в границах лесного фонда. А вот 20.10.2017 границы этого участка были установлены на основании повторного заявления, после вступления в силу Закона N 280-ФЗ.