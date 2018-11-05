Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам такси и каршеринга

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Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам оказания услуг и защите прав потребителей в сферах такси и каршеринга. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.Специалисты управлений с 5 по 19 ноября проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах, каршерингу, проинформировали в службе, передает Радио Маяк.Фото: Pixabay.com