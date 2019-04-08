Роспотребнадзор запустил "горячую линию" по качеству услуг общественного питания
8 апреля 2019 09:15
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Роспотребнадзор запустил всероссийскую "горячую линию" по качеству услуг общественного питания, сообщается на сайте ведомства. Всех желающих будут консультировать по вопросам требований к качеству и безопасности продукции общепита и правил её доставки по заказу потребителя.
Сотрудники Роспотребнадзора будут давать рекомендации, как выбрать здоровый продукт в кафе и ресторанах, как оформить претензию в адрес предприятия общепита.
Кроме того, на "горячей линии" всем желающим разъяснят определение "качественный продукт питания", а также почему продукция общепита должна быть маркирована. Горячая линия будет действовать до 28 апреля, передает Радио Маяк.
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