"Роснефть" отчиталась о заработках членов правления: одних вознаграждений выплачено больше миллиарда рублей
15 февраля 2017 11:16
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При этом заработная плата членов правления составила 572,275 миллиона рублей.
Государственная нефтяная компания "Роснефть" отчиталась о вознаграждениях членов правления: в 2016 году на это пошло 3,7 млрд рублей, чуть больше, чем год назад. При этом заработная плата топ-менеджеров снизилась, а вознаграждение за участие в работе органа управления выросло почти на 40%. Об этом со ссылкой на данные компании сообщает РИА "Новости".
В правление входят десять человек: глава "Роснефти" Игорь Сечин, первый вице-президент, вице-президенты и финансовый директор.
Общий объем вознаграждений членов правления "Роснефти" в 2016 году составил 3,697 миллиарда рублей по сравнению с 3,683 миллиарда, выплаченных членам правления в 2015 году.
При этом заработная плата членов правления составила 572,275 миллиона рублей (снижение на 16,1%), премии сохранились на уровне 2015 года - 2,006 миллиарда рублей. Вознаграждение за участие в работе органа управления возросло на 38,9% и составило 113,226 миллиона.
Выплаты за время нахождения в командировках и другие виды вознаграждений составили 1,005 миллиарда рублей (рост на 10,2%), следует из отчетности компании.
По оценке журнала Forbes, в 2015 году Игорь Сечин стал вторым в рейтинге самых дорогих топ-менеджеров России: его вознаграждение тогда составило 13 миллионов долларов. Возглавил список председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер, чье вознаграждение за 2015 год Forbes оценил в 17,7 миллиона долларов.
Государственная нефтяная компания "Роснефть" отчиталась о вознаграждениях членов правления: в 2016 году на это пошло 3,7 млрд рублей, чуть больше, чем год назад. При этом заработная плата топ-менеджеров снизилась, а вознаграждение за участие в работе органа управления выросло почти на 40%. Об этом со ссылкой на данные компании сообщает РИА "Новости".
В правление входят десять человек: глава "Роснефти" Игорь Сечин, первый вице-президент, вице-президенты и финансовый директор.
Общий объем вознаграждений членов правления "Роснефти" в 2016 году составил 3,697 миллиарда рублей по сравнению с 3,683 миллиарда, выплаченных членам правления в 2015 году.
При этом заработная плата членов правления составила 572,275 миллиона рублей (снижение на 16,1%), премии сохранились на уровне 2015 года - 2,006 миллиарда рублей. Вознаграждение за участие в работе органа управления возросло на 38,9% и составило 113,226 миллиона.
Выплаты за время нахождения в командировках и другие виды вознаграждений составили 1,005 миллиарда рублей (рост на 10,2%), следует из отчетности компании.
По оценке журнала Forbes, в 2015 году Игорь Сечин стал вторым в рейтинге самых дорогих топ-менеджеров России: его вознаграждение тогда составило 13 миллионов долларов. Возглавил список председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер, чье вознаграждение за 2015 год Forbes оценил в 17,7 миллиона долларов.
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