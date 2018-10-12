Роскосмос назвал возможную причину аварии «Союза»
12 октября 2018 12:58
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Названа возможная причина аварии при старте «Союза». Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщил, на данный момент ясно, что столкнулись блоки первой и второй ступеней ракеты-носителя и возможно произошло отклонение от штатной траектории и разрушения нижней части второй ступени.
Отмечается, что эту версию озвучивали и сразу после аварии. Тогда говорилось о возможном несвоевременном отделении одного их четырех блоков первой ступени. Уточнялось, что, возможно, это произошло из-за несрабатывания пиропатрона системы разведения ступеней, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Юрий Борисов прокомментировал ситуацию с аварией во время запуска ракеты «Союз-ФГ» к Международной космической станции. Он сообщил, что в случае установления виновных аварии в Роскосмосе будут приняты кадровые решения, пишет ФедералПресс.
Фото pixabay.com
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