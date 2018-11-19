"Роскосмос": Орбиту МКС поднимут на 15 километров
19 ноября 2018 12:59
87
Орбиту Международной космической станции поднимут на 15 километров, чтобы компенсировать активность Солнца. Об этом сообщили в "Роскосмосе". Сейчас специалисты разрабатывают план, чтобы увеличить среднюю высоту орбиты МКС с нынешних 405 до 420 километров.
В 2008 году начался очередной цикл солнечной активности. Из-за солнечного излучения ионосфера становится шире и более плотной, что ведет к дополнительному трению об нее поверхности МКС, а, следовательно, и торможению станции.
До 2011 года, срока прекращения эксплуатации американских шаттлов, высота орбиты МКС составляла около 350 километров. Это было обусловлено низкой грузоподъемностью шаттлов на более высокие орбиты, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
388
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
363
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
844
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
916
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
879
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
915
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
766
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
781
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1186
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1555
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1609
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2740
Мероприятия