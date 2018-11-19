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Новости /  В стране  

"Роскосмос": Орбиту МКС поднимут на 15 километров

19 ноября 2018 12:59
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Сейчас специалисты разрабатывают соответствующий план.

Орбиту Международной космической станции поднимут на 15 километров, чтобы компенсировать активность Солнца. Об этом сообщили в "Роскосмосе". Сейчас специалисты разрабатывают план, чтобы увеличить среднюю высоту орбиты МКС с нынешних 405 до 420 километров.
В 2008 году начался очередной цикл солнечной активности. Из-за солнечного излучения ионосфера становится шире и более плотной, что ведет к дополнительному трению об нее поверхности МКС, а, следовательно, и торможению станции.

До 2011 года, срока прекращения эксплуатации американских шаттлов, высота орбиты МКС составляла около 350 километров. Это было обусловлено низкой грузоподъемностью шаттлов на более высокие орбиты, передает Радио Маяк.
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