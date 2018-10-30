Роскачество раскрыло секреты по выбору тыквы
30 октября 2018 09:59
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Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору тыквы. По их словам, в первую очередь необходимо убедиться, чтобы плод был вызревшим.
«Корка плода должна быть плотной, без существенных повреждений, с подсохшей плодоножкой — хвостиком», — рассказали специалисты, отметив, что размер и цвет плода существенной роли не играют.
По словам экспертов, всего существует три вида тыкв, один из которых — крупноплодная. Такая тыква представляет собой крупные округлые плоды, масса которых может достигать нескольких сотен килограммов. Данный вид имеет иногда очень яркую окраску, содержит большое количество сахаров и каротина.
«А значит, такая тыква хорошо подходит для запекания, овощного рагу», — говорится в сообщении.
Также есть твердокорая тыква, которая отличается небольшими плодами круглой формы. По словам специалистов, ее мякоть немного жестковата, поэтому такая тыква больше подойдет для приготовления супов и пюре. Самой вкусной и сладкой в Роскачестве признали мускатную тыкву.
«Ее мякоть может содержать до 11,5% сахаров, что делает ее хорошим десертом», — говорится в рекомендациях.
Отмечается, что чаще всего такая тыква имеет грушевидную форму, пишут "Известия".
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