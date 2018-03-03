Рогозин заявил о решении «немедленно» модернизировать ракету «Ангара-А5»
3 марта 2018 13:10
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Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал о решении «немедленно» начать работы по модернизации «тяжелой» ракеты-носителя «Ангара-А5». Об этом, как передает «Интерфакс», он заявил по итогам посещения филиала Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева — производственного объединения «Полет», пишет РБК.
«Сегодня нами принято решение, чтобы немедленно открыть работы по модернизации «Ангары», — сообщил вице-премьер, отметив, что в ходе них ракета должна быть «облегчена». Также планируется «увеличить ее тяговооруженность», добавил Рогозин, подчеркнув, что в таком случае Россия «создаст ракету в тяжелом классе, которая будет более чем конкурентоспособна даже по сравнению с теми, что делают наши американские коллеги».
Помимо этого, по словам российского вице-премьера, «необходимо также открыть работы по метановому двигателю, кислородно-водородному двигателю и использовать конструкторские решения, которые позволяют рассматривать кислородно-водородную ступень в качестве третьей ступени». Это, по словам Рогозина, должно повысить грузоподъемность «Ангары» в тяжелом классе до 37 т.
«Роскосмос» назвал сроки запуска тяжелой ракеты «Ангара» с Восточного
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Относительно самой ракеты-носителя, как отметил вице-премьер, в рамках ее модернизации должны быть подготовлены расчеты по борьбе с издержками производства (позволит удешевить ее создание, заметил Рогозин). «Также [в данном случае] речь идет о техническом улучшении за счет использования композитных материалов и перехода на самую современную сварку, которая на 15% улучшает летные характеристики», — рассказал чиновник.
Времени для того, чтобы доработать проектную и рабочую документацию стартового стола под модернизируемую «тяжелую» ракету на космодроме Восточный, по его оценкам, «достаточно». «Он должен быть универсальным для всех типов «Ангары», — подчеркнул Рогозин.
Ракеты-носители типа «Ангара» спроектированы по модульному типу, который включает в себя ракеты четырех классов (от легкого до тяжелого) грузоподъемностью от 3,8 до 35 т для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе — с Восточного. Первый полет тяжелой «Ангары» состоялся 23 декабря 2014 года. Второй запуск теперь намечен на весну 2018 года.
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