Родителям двойняшек будут платить пособие только за первого ребенка
11 декабря 2017 13:45
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При рождении двойни или тройни семья в России будет получать новое пособие на первенцев лишь за первого ребенка. Об этом рассказал министр труда Максим Топилин в ходе обсуждения законопроекта в комитете Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.
По его словам, новая инициатива президента РФ Владимира Путина предполагает ежемесячные выплаты в течение полутора лет только на рождение первого ребенка.
Также Топилин подчеркнул, что на второго ребенка будут выделяться средства также в течение полутора лет, но уже из суммы материнского капитала. При этом получить обе выплаты смогут только те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума трудоспособного населения в регионе, пишет "ФедералПресс".
Фото pixabay.com.
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