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Ретейлеры опасаются дефицита алкоголя в России

4 марта 2019 12:47
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Ретейлеры опасаются дефицита алкоголя в России Владельцы жалуются на ошибки в системе, с помощью которой чиновники отслеживают неоплаченные штрафы.
Владельцы жалуются на ошибки в системе, с помощью которой чиновники отслеживают неоплаченные штрафы.

В российских торговых сетях опасаются массовых приостановок лицензий на продажу спиртного. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Такая ситуация может возникнуть из-за ошибок в системе казначейства ГИС ГМП, на которые жалуются ретейлеры. Система показывает как непогашенные давно оплаченные штрафы, из-за чего магазины безосновательно лишаются права на продажу алкоголя. Отмечается, что с начала года подобная ситуация не раз фиксировалась в различных регионах страны.

В Министерстве финансов России изданию рассказали о том, что рассматривают возможность предоставления торговцам доступа к данным о штрафах.

Напомним, с 2019 года власти могут отслеживать непогашенные штрафы ретейлеров через систему казначейства и в случае выявления долгов моментально приостанавливать лицензию, пишет Лайф.



Фото: pixabay.com

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