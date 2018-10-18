Реальные доходы россиян упали на 1,5%
18 октября 2018 13:44
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Росстат посчитал доходы россиян. Исследование показало, что реальные сентябрьские доходы россиян в сравнении с августом не изменились. Но в сравнении с аналогичным периодом прошлого стали ниже. Снижение отмечено на 1,5%., пишет ФедералПресс.
Также отмечается, что в сентябре в среднем на душу населения доход составил 31 982 рублей. Этот показатель оказался на 2,7% выше прошлогодних данных за аналогичный период. Среднемесячная начисленная номинальная зарплата в сентябре достигла 42,2 тыс. рублей. Данный результат на 10,8% выше, чем годом ранее, пишут Ведомости.
Фото: pixabay.com
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