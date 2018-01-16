Расходы на содержание Госдумы в 2018 году превысят 10 млрд рублей
16 января 2018 12:03
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Обеспечение деятельности Государственной думы в 2018 году обойдется бюджету в 10,69 млрд руб., следует из сметы нижней палаты, с которой ознакомился РБК (подлинность документа подтвердили три источника в аппарате Думы). По сравнению с минувшим годом расходы на палату выросли на 829,2 млн руб., или на 8,4%, указано в смете. В 2017 Госдума получила из бюджета 9,86 млрд руб, в 2016-м — 10,129 млрд руб.
В конце декабря смета была утверждена думскими комитетами по бюджету и по регламенту, а также руководством аппарата, сообщил РБК сотрудник аппарата нижней палаты.
Рост финансирования связан с увеличением расходов на деятельность парламентариев в регионах, а также на индексацию депутатских зарплат на 4%, объяснил РБК собеседник, близкий к руководству думского аппарата. Также, по его словам, вырастут расходы на обновленное парламентское телевидение и на международную деятельность.
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