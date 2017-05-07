РПЦ выступила за ограничение работы крупных торговых сетей по воскресеньям

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Русская православная церковь выступила за ограничение работы крупных торговых сетей по воскресеньям, поскольку это поможет укрепить семьи. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает «Интерфакс».Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил в программе «Церковь и мир» в эфире телеканала «Россия 24», что последний день недели необходим для того, чтобы находиться дома с семьей или в церкви. «Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье — это время, когда они в храм идут», — сказал он.