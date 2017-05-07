РПЦ выступила за ограничение работы крупных торговых сетей по воскресеньям
7 мая 2017 10:49
159
Русская православная церковь выступила за ограничение работы крупных торговых сетей по воскресеньям, поскольку это поможет укрепить семьи. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает «Интерфакс».
Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил в программе «Церковь и мир» в эфире телеканала «Россия 24», что последний день недели необходим для того, чтобы находиться дома с семьей или в церкви. «Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье — это время, когда они в храм идут», — сказал он.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
393
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
966
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1135
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1347
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2673
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1575
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
725
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1005
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
499
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
929
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2171
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3183
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают