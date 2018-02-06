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Путина зарегистрировали кандидатом на выборах

6 февраля 2018 12:50
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Путина зарегистрировали кандидатом на выборах Члены ЦИК поддержали это решение единогласно.
Члены ЦИК поддержали это решение единогласно.

Во вторник, 6 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего президента Владимира Путина кандидатом на выборах в марте. Члены ЦИК поддержали это решение единогласно.

Накануне заместитель председателя избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что ЦИК закончила проверку подписей, предоставленных штабом кандидата. По словам Булаева, ЦИК забраковала около 0,39% подписей за Путина при допустимом уровне брака в 5%. Он назвал это «рекордно малым количеством». «В прошлую избирательную кампанию, когда собирались подписи, было чуть больше 1%», — отметил Булаев. При этом в подписях Григория Явлинского ЦИК нашла 1,07% брака, в подписях Ксении Собчак — 1,33%, в подписях Сергея Бабурина — 3,18%, в подписях Максима Сурайкина — 3,72%, а в подписях Титова — 4,35%.

В пятницу, 2 февраля, председатель ЦИК Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который назвал Путина абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, с которым вряд ли кто-то может серьезно конкурировать. Она призвала его больше не допускать высказываний с «очевидными признаками агитации». Песков пообещал быть «более аккуратным» в своих высказываниях, пишет РБК.
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