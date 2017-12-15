Путин сообщил о рекордно низкой инфляции в России
15 декабря 2017 12:34
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Говоря об экономическом развитии страны, Владимир Путин назвал рекордно низкой в новейшей истории инфляцию в России, которая в годовом выражении составляет 2 с половиной процента.
По его словам, реальная заработная плата выросла в стране с двухтысячных годов в 3 с половиной раза, а реальная пенсия – более чем в 3 с половиной раза, передает Радио Маяк.
Дефицит бюджета в этом году будет меньше двух целых двух десятых процента ВВП, заявил глава государства. Президента спросили, за счет чего у нас идет экономический рост, реальный он или только за счет приписок. Путин заверил, что экономика действительно растет.
В частности, хорошие темпы у автопрома, химической промышленности, фармацевтики, в сельском хозяйстве.
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