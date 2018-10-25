Я нашел ошибку
Главные новости: 
Доберутся ли силовики до бывшего главы минстроя Самарской области?
Доберутся ли силовики до бывшего главы минстроя Самарской области?
Самарский университет заключил соглашение с крупнейшей базой данных мира ProQuest
Самарский университет заключил соглашение с крупнейшей базой данных мира ProQuest
Служба занятости Самарской области помогает открыть собственное дело
Служба занятости Самарской области помогает открыть собственное дело
Госдума приняла закон о добровольном отказе от депутатских надбавок к пенсиям
Госдума приняла закон о добровольном отказе от депутатских надбавок к пенсиям
В Самаре пройдёт Межрегиональная научная конференция «Зеркало российской истории»
В Самаре пройдёт Межрегиональная научная конференция «Зеркало российской истории»
Жителя Ульяновской области ограбили в подземном переходе в Сызрани
Жителя Ульяновской области ограбили в подземном переходе в Сызрани
По факту гибели рабочего при обрушении строительного крана в Самаре возбудили уголовное дело Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту гибели рабочего при обрушении строительного крана в Самаре возбудили уголовное дело
Двое сызранцев незаконно ловили в Волге щук острогой
Двое сызранцев незаконно ловили в Волге щук острогой
сегодня  Четверг, 25 октября, 14:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/10:
USD 65.63
0.32
EUR 75.08
0.22
Искать
Новости /  В стране  

Путин призвал "не засыпать на ходу" при выполнении нацпроектов

25 октября 2018 09:12
137
Путин призвал
По словам главы государства, от того, какие результаты будут достигнуты, зависит будущее России.

Владимир Путин призвал "не засыпать на ходу" и "не работать, как обычно" при выполнении национальных проектов, а осознавать важность поставленных задач. По словам главы государства, от того, какие результаты будут достигнуты, "зависит благополучие людей и, без всякого преувеличения, будущее России". Об этом он заявил на заседании президентского совета по модернизации экономики и приоритетным национальным проектам.

Президент также поручил руководству компаний с государственным участием внести предложения по их вкладу в реализацию прорывных национальных проектов, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
316
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
489
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
466
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
527
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
492
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
954
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
796
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1187
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1233
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2347
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1755
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1931
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдут публичные лекции «Культурная элита запасной столицы»
Театр Капитолия Тузулы (Франция) участвует в фестивале имени Аллы Шелест и в фестивале «Французская осень»
В Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти Маршала Советского Союза Дмитрий Устинова
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные