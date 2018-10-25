Путин призвал "не засыпать на ходу" при выполнении нацпроектов
25 октября 2018 09:12
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Владимир Путин призвал "не засыпать на ходу" и "не работать, как обычно" при выполнении национальных проектов, а осознавать важность поставленных задач. По словам главы государства, от того, какие результаты будут достигнуты, "зависит благополучие людей и, без всякого преувеличения, будущее России". Об этом он заявил на заседании президентского совета по модернизации экономики и приоритетным национальным проектам.
Президент также поручил руководству компаний с государственным участием внести предложения по их вкладу в реализацию прорывных национальных проектов, передает Радио Маяк.
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