Путин повысил зарплаты чиновников, дипломатов и работников юстиции
13 декабря 2017 14:14
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Указ о повышении зарплат госслужащих, дипломатов и сотрудников системы юстиции подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован в среду, 13 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.
С 1 января зарплаты увеличатся на 4%, следует из указа, вступившего в законную силу после подписания, сообщают "Известия".
«Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры месячных окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов — представительств МИД РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами; размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих; размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции», — говорится в документе
Будут увеличены, в частности, зарплаты у сотрудников Кремля, аппаратов правительства, Совета Федерации и Госдумы. Увеличение зарплат коснется сотрудников судов, прокуратуры, Следственного комитета.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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