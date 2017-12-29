Путин подписал закон об упрощении валютного контроля физлиц
29 декабря 2017 11:37
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий смягчение норм валютного законодательства и устранение противоречий в определении валютного резидентства в отношении россиян, постоянно или временно проживающих за рубежом.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон расширяет перечень разрешенных случаев зачисления денег на счета (вклады) физлиц-резидентов, открытые ими в банках за пределами России.
Также закон устанавливает особенности выполнения физлицами-резидентами обязанностей уведомления налоговых органов о счетах, открытых в банках за пределами России, а также предоставления отчетов налоговым органам о движении средств по зарубежным счетам таких физических лиц, если срок их пребывания за границей в течение календарного года в совокупности составил более 183 дней.
В ноябре Путин утвердил расширение оснований для отказа в валютных операциях. В частности, банкам дается право отказывать в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства, и предусматривается дисквалификация для должностных лиц за эти нарушения, сообщают "Известия".
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