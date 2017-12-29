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Путин подписал закон об упрощении валютного контроля физлиц

29 декабря 2017 11:37
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Путин подписал закон об упрощении валютного контроля физлиц Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий смягчение норм валютного законодательства и устранение противоречий в определении валютного резидентства в отношении россиян, постоянно или временно проживающих за рубежом.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон расширяет перечень разрешенных случаев зачисления денег на счета (вклады) физлиц-резидентов, открытые ими в банках за пределами России.

Также закон устанавливает особенности выполнения физлицами-резидентами обязанностей уведомления налоговых органов о счетах, открытых в банках за пределами России, а также предоставления отчетов налоговым органам о движении средств по зарубежным счетам таких физических лиц, если срок их пребывания за границей в течение календарного года в совокупности составил более 183 дней.

В ноябре Путин утвердил расширение оснований для отказа в валютных операциях. В частности, банкам дается право отказывать в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства, и предусматривается дисквалификация для должностных лиц за эти нарушения, сообщают "Известия".

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