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Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров

29 декабря 2017 13:46
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Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.
Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в законодательные акты, регулирующие использование государственных информационных систем на государственной гражданской службе РФ. Он включает в себя положения о создании реестра коррупционеров. Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Законом предусматривается создание реестра, в который сроком на пять лет будут вноситься сведения о лицах, уволенных за совершение коррупционного правонарушения. Порядок его ведения будет определяться правительством РФ.

Сообщается, что по истечении пяти лет с момента принятия акта, согласно которому госслужащий был внесен в реестр коррупционеров, его исключат из данного списка, пишут "Известия".
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