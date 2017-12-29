Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров
29 декабря 2017 13:46
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Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в законодательные акты, регулирующие использование государственных информационных систем на государственной гражданской службе РФ. Он включает в себя положения о создании реестра коррупционеров. Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.
Законом предусматривается создание реестра, в который сроком на пять лет будут вноситься сведения о лицах, уволенных за совершение коррупционного правонарушения. Порядок его ведения будет определяться правительством РФ.
Сообщается, что по истечении пяти лет с момента принятия акта, согласно которому госслужащий был внесен в реестр коррупционеров, его исключат из данного списка, пишут "Известия".
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