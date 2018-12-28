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Новости /  В стране  

Путин подписал закон о смягчении наказания за экстремизм

28 декабря 2018 12:58
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Путин подписал закон о смягчении наказания за экстремизм Ранее изменения в закон одобрили Госдума и Совет федерации
Ранее изменения в закон одобрили Госдума и Совет федерации.

Наказание по 282 статье УК, в рамках которой возбуждают дела за экстремизм, будет частично смягчено. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно изменениям в действующий закон, отныне запрещается возбуждать уголовные дела для граждан, впервые попавших в поле зрения правоохранителей. Однако при условии, что деяние не должно представлять опасность для основ государства и конституционного строя.

В пояснительной записке к документу отмечается, что «не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности является обоснованным». Теперь же уголовная ответственность будет наступать за неоднократное нарушение в течение одного года. Дело тех, кто впервые привлекается по соответствующей статье будет рассматриваться в административном порядке.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что по данным информационно-аналитического центра «Сова», в прошлом году приговоры по экстремизму получили 228 человек, а в 2016 – 220. Социальная сеть «Вконтакте» оказалась лидером по приговорам. В 2017 году следователи обратили внимание на 138 постов во «Вконтакте» и только по два в Facebook, «Живом журнале» и на YouTube соответственно
В октябре президент внес в Госдуму пакет проектов, частично смягчающую статью об экстремизме. Госдума приняла этот закон 19 декабря, Совет Федерации одобрил его 21 декабря.

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