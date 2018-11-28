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Путин подписал закон о налоге для самозанятых

28 ноября 2018 10:18
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Путин подписал закон о налоге для самозанятых При этом перешедшие на уплату налога для самозанятых не будут платить налог на доходы физлиц.
При этом перешедшие на уплату налога для самозанятых не будут платить налог на доходы физлиц.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «налоге на профессиональный доход» (НПД), который будет действовать в ряде субъектов России. Документ был опубликован во вторник, 27 ноября, на официальном портале правовой информации.

Граждане будут уплачивать 4% с реализации товаров и услуг, индивидуальные предприниматели и юридические лица должны будут перечислять в казну 6% от своих доходов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Помимо этого, к средствам, с которых будут взиматься налоги, относятся доходы, получаемые от использования недвижимости и иного имущества.

При этом перешедшие на уплату налога для самозанятых не будут платить налог на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 13%.

На новый налоговый режим смогут перейти россияне в Москве и Московской области, Калужской области и Татарстане, чей доход не превышает 200 тыс. рублей в месяц, которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, пишут "Известия".

Напомним, 23 ноября Совет Федерации одобрил пакет законов о налогах для самозанятых граждан.
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