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Владимир Путин обсудит с правительством вопросы переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Основной темой встречи станет создание постоянно действующего механизма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.Как ранее сообщал премьер-министр Дмитрий Медведев, с будущего года власти возобновляют программу расселения аварийного жилья. В планах расселить более 9,5 миллионов квадратных метров непригодного жилья. Премьер подчеркивал, что под эти цели закладывают значительное финансирование: в ближайшие три года – 106 миллиардов рублей из федерального бюджета и 19 миллиардов из региональных бюджетов, передает Радио Маяк.