Путин назвал терактом взрыв в петербургском супермаркете
28 декабря 2017 12:00
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Президент России Владимир Путин назвал терактом взрыв в петербургском супермаркете, который произошел вечером в среду, 27 декабря.
«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — сказал Путин на встрече с офицерами – участниками военной операции в Сирии, сообщают "Известия".
Глава государства также поручил ФСБ при задержании террористов действовать по закону, но при угрозе жизни в плен никого не брать, а ликвидировать боевиков на месте.
По информации правоохранителей, в магазине сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
В четверг, 28 декабря, власти Петербурга заявили, что в результате взрыва пострадали 13 человек. Сейчас в стационарах остаются восемь человек, пятеро находятся в состоянии средней тяжести, состояние троих оценивается как удовлетворительное.
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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