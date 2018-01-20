Прощание с композитором Владимиром Шаинским состоится в понедельник 22 января
20 января 2018 10:42
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Самолет авиакомпании «Аэрофлот» с телом композитора Владимира Шаинского на борту вылетел в пятницу из Лос-Анджелеса. Как ожидается, в субботу днем он прибудет в московский аэропорт «Шереметьево», пишут "Известия".
Церемония прощания с музыкантом состоится в понедельник 22 января, в Доме композиторов в Брюсовом переулке столицы. В этот же день на Троекуровском кладбище пройдут его похороны.
Проститься с композитором собираются оба его сына, родственники, друзья и близкие, поклонники его таланта и творчества. Младшая дочь Шаинского, Анна, которая живет и работает в США, из-за сложностей с документами приехать не сможет.
Ранее портал iz.ru сообщал, что известный советский композитор Владимир Шаинский скончался в Калифорнии из-за онкологического заболевания.
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