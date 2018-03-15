Прощание с актером Олегом Табаковым пройдет сегодня в МХТ имени Чехова
15 марта 2018 09:20
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Прощание с актером Олегом Табаковым пройдет сегодня в МХТ имени Чехова, который он возглавлял. В 9 часов утра двери Московского художественного театра откроются для всех желающих проститься с артистом, сообщили ТАСС в театре.
Панихида начнется в полдень по московскому времени и продлится около часа. Что касается отпевания, то этот церковный чин пройдет в закрытом режиме по желанию родственников, поэтому место и время не разглашаются, рассказали в Московской патриархии. Похоронят Олега Табакова в этот же день на Новодевичьем кладбище. Актер ушел из жизни 12 марта в Москве после продолжительной болезни, ему было 82 года.
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