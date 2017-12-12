Продуктовый минимум притормозил в цене
12 декабря 2017 10:20
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Стоимость продуктовой корзины в ноябре «замерла». Она не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. По расчетам Росстата, цена минимального продуктового набора в последнем осеннем месяце составила 3720 рублей. Традиционные всплески цен на плодоовощную продукцию стали сглаживаться между сезонами. А небольшой рост стоимости овощей был нивелирован снижением цен на сахар, мясо, птицу, крупы и бобовые, отметили эксперты, пишут "Известия".
В ноябре 2017 года средняя стоимость минимального продуктового набора в среднем по России составила 3720 рублей. При этом по отношению к предыдущему месяцу изменений практически не было — рост составил лишь 0,2%. В сравнении с началом года колебания также незначительные — 0,8%. Это следует из данных Росстата. При этом цены на помидоры и огурцы выросли почти на 20% по отношению к октябрю. Но вот морковь, лук, чеснок и яблоки подешевели на 4%.
В октябре продуктовый набор стоил 3714 рублей, что на 0,4% меньше сентября. В первом осеннем месяце стоимость продуктового минимума в стране составляла 3729 рублей, что было на 3% ниже августа.
В минимальный набор продуктов питания входит 33 наименования — это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль. При расчете стоимости корзины Росстат использует условные объемы потребления и средние розничные цены.
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