Пробная перепись населения 2018 года завершилась

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31 октября прошедшие специальное обучение переписчики Пробной переписи населения закончили обход жилых помещений и опрос населения. Собранные ими сведения станут основой для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.Пробная перепись населения прошла с 1 по 31 октября этого года, сейчас все работы по сбору сведений о населении завершены, начата обработка полученной информации.На первом, всероссийском, этапе Пробной переписи населения, прошедшем с 1 по 10 октября, любой житель России мог самостоятельно заполнить электронные переписные листы на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).Второй этап ППН-2018 прошел с 16 по 31 октября на территории Эльбрусского района Кабардино-Балкарской республики, Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия), Алеутского района Камчатского края, пгт. Южно-Курильск Сахалинской области, города Минусинска Красноярского края, Нижнеудинского и Катангского районов Иркутской области, Великого Новгорода, московского района Свиблово и округа Княжево в Санкт-Петербурге. С 16 по 27 октября переписчиками был осуществлен 100-процентный поквартирный обход, а с 28 по 31 октября – выборочный контрольный обход 10% жилых помещений. Кроме того, жители пилотных районов могли самостоятельно переписаться на стационарных переписных участках.В ходе Пробной переписи населения 2018 года отработаны новые способы сбора сведений о населении в электронной форме и собран огромный массив данных, необходимых для совершенствования методологии. В настоящее время анализируется организационно-технологическая схема пробной переписи, в том числе в части оптимизации расходов предстоящей Всероссийской переписи населения 2020 года.