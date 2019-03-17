Причиной смерти Юлии Началовой стала остановка сердца
17 марта 2019 10:47
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Причиной смерти Юлии Началовой стала остановка сердца
Об этом сообщил ТАСС отец артистки, композитор Виктор Началов со ссылкой на врачей. Артистка скончалась 16 марта на 39-м году жизни в московской больнице. Ранее днем ей сделали операцию на ноге. "Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало", – пояснил Началов.
По его словам, "врачи делали все гениально, старались", но спасти певицу не удалось. Дата и место прощания с артисткой пока не определены. Началова выпустила семь альбомов, много работала на телевидении и принимала участие в популярных шоу.
Фото pixabay.com
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