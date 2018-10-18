При взрыве и стрельбе в Керченском колледже пострадали 69 человек: погибли 20
18 октября 2018 09:15
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При взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже пострадали 69 человек: погибли 20, включая нападавшего. Шестеро получили амбулаторную помощь, остальные госпитализированы в больницы Керчи, Симферополя, Темрюка. Как сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, пятеро человек из десяти, находящихся в реанимации, пребывают в крайне тяжелом состоянии.
В городе введен режим повышенной готовности, ужесточен пропускной режим на социально значимые объекты, приостановлена работа детских садов и школ. С текущего дня у всех 20 городских детсадов и 21 школы будут дежурить вооруженные бойцы Росгвардии, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
С сегодняшнего дня в Крыму – трехдневный траур, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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