Предвыборный штаб Путина запустит сайт и горячую линию в ближайшие дни
11 января 2018 09:06
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Сайт кандидата в президенты Владимира Путина, Общественная приемная и «горячая линия» заработают в ближайшие дни. Об этом сообщила сопредседатель его избирательного штаба, глава центра «Сириус» Елена Шмелева.
Двумя другими сопредседателями предвыборного штаба Путина стали глава центра имени Рогачева Александр Румянцев и гендиректор «Камаза» Сергей Когогин. Пресс-секретарем штаба стал журналист ВГТРК, глава дирекции информационных программ «Вести» Андрей Кондрашов. Сегодня с ними на территории штаба в Гостином дворе в Москве встретился Владимир Путин.
Он отметил, что работа предвыборного штаба не должна быть формальной, иначе она станет неэффективной. Также в среду Владимир Путин пообщался с волонтерами, которые проверяют подлинность подписей в поддержку выдвижения.
Другие кандидаты также активизировали работу своих штабов. Накануне ЦИК зарегистрировал 120 доверенных лиц Бориса Титова. Накануне были зарегистрированы доверенные лица Владимира Жириновского и Григория Явлинского, передает Радио Маяк.
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