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Православные христиане сегодня празднуют Рождество Христово

7 января 2018 10:14
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Православные христиане сегодня празднуют Рождество Христово Рождество вместе с Русской православной церковью встретили еще четыре поместные церкви.
Рождество вместе с Русской православной церковью встретили еще четыре поместные церкви.

Православные христиане в воскресенье, 7 января, отмечают Рождество Христово — один из важнейших, наряду с Пасхой, праздников для верующих.

Предстоятель Русской православной церкви вместе с многочисленными архиереями и священнослужителями отслужил Рождественскую утреню, а после этого — праздничную Божественную литургию. В дни главных церковных праздников — Рождества и Воскресения Христова — патриарх Кирилл, по традиции, совершает богослужения в храме Христа Спасителя, вмещающем до пяти тысяч верующих.

На патриаршую службу в главный храм России пришли тысячи верующих. Среди присутствующих на богослужении — члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, другие высокопоставленные представители власти.

Президент России Владимир Путин встречает один из главных христианских праздников в Санкт-Петербурге.

Рождество Христово в ночь на 7 января по новому стилю вместе с Русской православной церковью встретили еще четыре поместные церкви — Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская, афонские монастыри (в Греции. — прим. ред.), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

Добавим, что праздничные службы не только ночью, но и утром более чем в 30 тысячах храмах Русской православной церкви по всему миру. Праздновать благую весть по церковным канонам разрешается 10 дней подряд, пока на смену святкам не придет крещенская ночь, сообщает Росбалт.

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