Правительство объявило о планах снизить смертность в России
27 сентября 2018 09:12
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Кабинет министров рассчитывает снизить смертность в России до уровня 10,9 на 1 тыс. человек к 2024 году, говорится в Основных направлениях деятельности правительства России на период до 2024 года.
В частности, меры будут направлены на предотвращение преждевременной и младенческой смертности, а также смертности от болезней системы кровообращения и новообразований.
Согласно демографической политике, до 100% будет увеличена доступность детских садов, в которых появится 1900 дополнительных групп присмотра и ухода для детей до трех лет.
Российское правительство также планирует увеличить долю посещений детьми медицинских организаций с целью профилактики и заняться популяризацией здорового образа жизни.
В сентябре эксперты фонда «Здоровье» и Общероссийского народного фронта (ОНФ), проанализировав данные Минздрава, заявили о росте смертности от онкологических заболеваний в регионах России. Самый высокий показатель зафиксирован в Магаданской области — 7,7%. Общая смертность за прошлый год, по статистике ведомства, составила 12,4 случая на тысячу человек, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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