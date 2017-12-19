Правительство направило 7 млрд руб. на доплату пенсионерам в 13 регионах
19 декабря 2017 13:21
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил 7 млрд руб. на доплату неработающим пенсионерам в 13 регионах в 2018 году, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства. «Утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации в размере 7085,7 млн руб. на выплату региональных социальных доплат к пенсии», — говорится в документе.
Деньги будут распределены между 424,6 тыс. человек «для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума». Средний размер доплаты составит от 2351 до 8414 руб., пишет РБК.
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