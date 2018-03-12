Правительство России прорабатывает вопрос маркировки пива
12 марта 2018 11:04
119
Правительство России прорабатывает вопрос маркировки пива, пивных напитков, сидра и медовухи, что подразумевает возможность создания в России системы отслеживания напитков. Соответствующий документ оказался в распоряжении «Известий».
Согласно протоколу совещания, состоявшегося 15 февраля в Сочи под руководством вице-премьера Александра Хлопонина, создание системы отслеживания этих напитков поручено Минфину и заинтересованным ведомствам.
Предполагается, что благодаря введению системы удастся решить вопросы отчетности производителей и продавцов пива. В свою очередь потребители смогут получить гарантию продажи в магазинах исключительно легальных напитков.
В документе отмечается, что профильные ведомства должны будут сформировать свои предложения до 26 апреля.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
64
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
679
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
623
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1265
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
806
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
885
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1496
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
807
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3967
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2294
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2736
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2634
Мероприятия
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства