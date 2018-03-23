Правительство России планирует снизить расходы на оборону
23 марта 2018 10:58
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Оборонный бюджет России планируется сократить и через пять лет тратить на оборонные цели менее 3% ВВП. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Впоследствии он (военный бюджет) будет сокращен, в процентах от ВВП. Через 5 лет мы собираемся тратить менее 3% нашего ВВП на оборонные цели и на производство оружия. Это нельзя сравнивать с расходами Соединенных Штатов», – заявил пресс-секретарь главы государства в интервью RT.
Песков также подчеркнул, что обладание ядерным оружием также необходимо для защиты. Использовать его, считает он, неразумно, так как его первостепенная цель – обеспечение баланса и стабильности в мире, сообщает "ФедералПресс".
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