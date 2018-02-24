Правительство России дополнило список федеральных автомобильных дорог
24 февраля 2018 10:36
252
Теперь в перечень включена трасса Краснодар –– Славянск-на-Кубани –– Темрюк –– автомобильная дорога А-290 Новороссийск –– Керчь.
«Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Краснодар –– Славянск-на-Кубани –– Темрюк –– автомобильная дорога А-290 Новороссийск –– Керчь включена в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения», –– сказано в документе.
Отмечается, что это необходимо для обеспечения автомобильного подхода к строящемуся транспортному переходу через Керченский пролив по кратчайшему расстоянию. Также это будет способствовать развитию межрегиональной транспортной сети.
«Включение автомобильной дороги в перечень и последующая ее передача в федеральную собственность позволит повысить уровень содержания дороги, безопасность движения, откроет перспективу реализации работ по дальнейшему расширению дороги с учетом реконструкции имеющихся «узких мест», –– говорится в документе.
Данная трасса протяженностью 151,712 км связывает между собой автомобильные дороги федерального значения, обеспечивает выход на станции Северо-Кавказской железной дороги и порты Черного и Азовского морей.
5 февраля стало известно, что строители Крымского моста начали сооружать железнодорожные пролеты над акваторией Керченского пролива на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Автодорожные опоры были возведены в октябре 2017 года, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
491
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
432
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
905
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
659
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
705
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2047
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1306
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
596
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3723
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2141
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2576
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2474
Мероприятия