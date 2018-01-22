Правительство РФ запретило мессенджерам распространять информацию о работе со спецслужбами
22 января 2018 14:00
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«Организатор распространения информации при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательство Российской Федерации неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам», - говорится в тексте постановления, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В тексте указано, что по запросу спецслужб владелец мессенджера должен предоставить информацию в течение трех месяцев.
Напомним, по данным отчета института современных медиа MomriInstitute, самым популярным мессенджером в Москве и в России назван WhatsApp: приложение установили 71% пользователей смартфонов в Москве и 59% пользователей в России. Менее популярным оказался Viber, заняв вторую позицию: 37 % опрошенных москвичей и 36% пользователей по всей России предпочитают этот мессенджер. На третьем месте оказалась социальная сеть «ВКонтакте», пишет ФедералПресс.
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